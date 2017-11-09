Иванка Трамп: «Часто мужчины проявляют неуважение»

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На днях Иванка Трамп, дочь президента США, побывала в Японии. Она пообщалась с премьер-министром страны Синдзо Абэ и выступила на Всемирной ассамблее для женщин в Токио.

В частности, рассказывая о роли женщин в современном бизнесе, Иванка подняла острую тему – сексуальные домогательства.

— Часто мужчины проявляют неуважение к женщинам на работе, — сказала 36-летняя Трамп. — Это может принимать разные формы, включая преследования, которые ни в коем случае нельзя терпеть!

Позже бизнес-леди продолжила тему в своем Instagram.

Все женщины работают.

«Дело в том, что все женщины работают, — написала Иванка. — Независимо от того, ездят ли они в офис каждый день или проводят время со своими детьми дома. Мы должны найти способ сделать так, чтобы женщина испытывала радость материнства, не сталкиваясь с неудачами в карьере. Ведь это проблема не только женщины, но и всей семьи».