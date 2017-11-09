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Иванка Трамп: «Часто мужчины проявляют неуважение»

Иванка Трамп (Ivanka Trump) на встрече с премьер-министром Японии, Токио, 3 ноября 2017.

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Иванка Трамп: «Часто мужчины проявляют неуважение»
Фото: GlobalLookPress

На днях Иванка Трамп, дочь президента США, побывала в Японии. Она пообщалась с премьер-министром страны Синдзо Абэ и выступила на Всемирной ассамблее для женщин в Токио. 

В частности, рассказывая о роли женщин в современном бизнесе, Иванка подняла острую тему – сексуальные домогательства.

— Часто мужчины проявляют неуважение к женщинам на работе, — сказала 36-летняя Трамп. — Это может принимать разные формы, включая преследования, которые ни в коем случае нельзя терпеть!
Позже бизнес-леди продолжила тему в своем Instagram.

Все женщины работают.

«Дело в том, что все женщины работают, — написала Иванка. — Независимо от того, ездят ли они в офис каждый день или проводят время со своими детьми дома. Мы должны найти способ сделать так, чтобы женщина испытывала радость материнства, не сталкиваясь с неудачами в карьере. Ведь это проблема не только женщины, но и всей семьи».

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 09.11.2017 Теги: Иванка Трамп

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