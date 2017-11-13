Наталья Подольская: «Неприемлемо встречаться с женатым»

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На днях в ресторане La Prima состоялся поэтический вечер Катарины Cултановой. Наталья Подольская появилась на мероприятии в шелковом платье-сорочке и объемном черном свитере.

Недавно Подольская появилась в телепередаче «Мой герой» и рассказала о том, что когда она начала встречаться с Владимиром Пресняковым, тот был женат на модельере Лене Ленской. Наталья влюбилась в певца с первого взгляда. Они познакомились на съемках шоу «Большие гонки». Молодые люди встречались какое-то время, а затем Подольская закончила отношения, отослав возлюбленному СМС о том, что больше не собирается с ним видеться. Она не могла смириться с тем, что Пресняков женат.

Я приняла решение, что мы расстанемся…

— Мы расстались, — сказала 35-летняя певица. — Для меня это было неприемлемо — встречаться с женатым мужчиной. И отрезав себе руку, я приняла решение, что мы расстанемся… Продолжать нельзя.

Разлуку с любимым Наталья переживала тяжело, у нее началась депрессия, она стала выпивать. И через полгода она вновь ему позвонила, отношения возобновились.

В 2005 году Пресняков развелся с Ленской. И вот уже 13 лет они с Подольской вместе. У пары есть сын Артемий.