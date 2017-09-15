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Николас Кейдж: «Говорят, я помешан на комиксах и замках»

Актер Николас Кейдж (Nicolas Cage) на премьере фильма, Торонто, Канада, 9 сентября 2017.

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Николас Кейдж: «Говорят, я помешан на комиксах и замках»
Фото: GlobalLookPress

Николас Кейдж презентовал свою новую работу на Международном кинофестивале в Торонто. Он сыграл отца-психопата в фильме «Мама и папа». Его герой пытается убить своих собственных детей. 

У Кейджа репутация импульсивного, склонного к авантюрам человека. Одно время он скупал шикарные дома один за другим, и в результате оказался банкротом. Это при том, что его заработки были одними из самых высоких в Голливуде. Николас будто не умеет вовремя остановиться. Недавно в интервью журналу «7 Дней» звезду спросили, что он сам думает об этой своей черте. 

Опасность меня успокаивает.

— А еще обо мне известно, что я помешан на комиксах, замках и работаю только ради гонорара, прокомментировал 53-летний актер. Я знаю, сколько было в мой адрес негатива из-за того, что я увлекся в последнее время экшен-фильмами. Говорили, что я в них снимаюсь исключительно ради денег. Чтобы долги отдать. Это не совсем так. Вначале я решился только потому, что все думали, будто не потяну. Но эти мифы никогда не исчезнут, я уже смирился. А что касается еще одного обо мне представления — о моей специфической психике, что ж, это правда. Если мне дать выпить подряд три чашки кофе, то я не взбодрюсь, как другие, а, напротив, — расслаблюсь! Точно так же и с трюками. Если есть шанс рвануть на машине с бешеной скоростью, никому не отдам руль — сам все сделаю. Опасность меня успокаивает.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 15.09.2017 Теги: Николас Кейдж

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