Ксения Бородина: «Мы прошли период притирки»

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Звезда шоу «Дом-2» Ксения Бородина побывала на открытии обновленного салона «Кенгуру» на Ленинском проспекте.

Прошлым летом Бородина чуть не развелась с мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Тогда Ксения призналась, что супруг изменял ей. Но паре удалось сохранить отношения. Недавно телеведущая рассказала в Instagram о том, как складываются ее отношения в браке сейчас:

Мы можем, конечно, и покричать, и похлопать дверьми, и повернуться попами в кровати.

— Мы, как и все нормальные люди, ругаемся, все бывает, но мы научились как-то спокойнее реагировать друг на друга, — написала 34-летняя звезда. — Наверное, мы прошли этот период притирки и сейчас уже успокоились. Мы можем, конечно, и покричать, и похлопать дверьми, и повернуться попами в кровати. Больше всего сглаживает наш конфликт Тейка, она забегает к нам в комнату и начинает что-то говорить и мне, и ему, начинает нас сближать. Сейчас мы стали взрослыми людьми в браке и делаем все осознанно. После всего того, что мы пережили, поняли: нам есть что терять, и это самое главное. Мы с Курбаном приняли решение ту ситуацию никак не комментировать.

Напомним, что Бородина и Омаров поженились в июле 2015 года. В декабре Ксения родила дочь Тею. Также у телеведущей есть дочь Маруся от предыдущего брака.