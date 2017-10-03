Ники Хилтон: «Появились странные желания»

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В Нью-Йорке состоялась звездная вечеринка NYC Ballet в честь открытия нового театрального сезона. Ники Хилтон, сестра Пэрис, появилась на мероприятии в алом платье, подчеркивающем ее округлившийся живот. Наследница империи Hilton должна стать матерью во второй раз в начале 2018 года.

У Ники и ее супруга, финансиста Джеймса Ротшильда (James Rothschild), уже есть дочь. Малышка Лили Грейс Виктория (Lily Grace Victoria) родилась в июле 2016 года. Хилтон признавалась, что материнство — рай для нее.

Я так люблю свою дочь!

— Я долго мечтала о материнстве, и это круто, — сказала 33-летняя светская львица в одном из интервью. — Каждое утро у меня заведен будильник на 5.30, и мне нравится это. Я так люблю свою дочь!

Недавно Ники рассказала журналу Us Weekly о том, как протекает ее беременность:

— Я ждала каких-то странных желаний. Таких, как баклажановый сыр или сушеная клюква. Во время первой беременности у меня не было странной тяги к подобным продуктам, зато я ем их сейчас.