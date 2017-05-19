Наталья Водянова: «В меня плевали»

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Водянова дружит со знаменитым скульптором Клод Лаланне (Claude Lalanne). На промо-мероприятии нового проекта Клод модель появилась под руку с мужем Антуаном Арно (Antoine Arnault). На Наталье была прозрачная красная блузка и черная юбка Ulyana Sergeenko.

Фонд Водяновой «Обнаженные сердца» занимается, помимо прочего, помощью детям с особенностями развития. Наталья хорошо понимает проблемы семей, в которых растут «особенные» дети. Ее младшая сестра Оксана родилась с тяжёлой формой аутизма и ДЦП. Недавно в интервью для газеты «Комсомольская правда» модель спросили, что делать родителям, если над их ребенком смеются или пытаются выгнать с детской площадки.

— У меня есть ответ, он очень личный, — ответила Наталья. — Ты можешь улыбнуться и сказать: это моя дочь, у нее аутизм, она немного другая, но она замечательная. И если ты это скажешь с искренностью, а не посмотришь на человека сверху вниз (мол, я знаю то, чего не знаешь ты), если получится переступить через чувство обиды, которое мне знакомо, прекрасно… Конфликт будет исчерпан. В меня плевали. И тогда я еще не знала, что надо так делать.

Модель, которой сейчас 35 лет, призналась, что в детстве ей приходилось даже драться из-за младшей сестры:

Дралась, защищала, ругалась, ненавидела.

— Дралась, защищала, ругалась, ненавидела. Но сегодня я понимаю, что самый правильный путь — найти в себе силы и преодолеть злость. Мне было шесть лет, когда родилась Оксана. Я ничего не знала о таких детях. Потом я поняла, что она другая.