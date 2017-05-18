Анастасия Макеева: «Нормально, когда мужчина доминирует»
Актриса Анастасия Макеева на бьюти-завтраке компании Mary Kay®, 12 мая 2017.
После расставания с мужем Глебом Матвейчуком Макеева сделала вывод, что женщине следует быть слабой. Недавно в интервью для журнала «Собеседник» актрису спросили, овладела ли она этим умением.
Мужчины боятся сильных вторых половинок.
— Получается, но это очень трудно, — ответила звезда, которой сейчас 35 лет. — Я себе говорю: совершенно нормально, когда мужчина доминирует над женщиной. Вопрос в том, что мы, когда делали карьеру, вырабатывали в себе бойцовские качества. Это вполне естественно, но сильно влияет на женскую ауру. Я заметила, что мужчины боятся сильных вторых половинок. Когда женщина с яйцами, мужчина не понимает, как к ней относиться, начинает конкурировать и это негативно сказывается на отношениях.
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Обсуждение 1
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Marana VilniusНе совсем согласна. На начальном этапе некоторые мужчины действительно боятся сильных женщин. Но это и к лучшему - слабаки отсеиваются. А конкурировать со своей половиной, если он не конкурент в твоём бизнесе, бессмысленно. Хотя слабо себе представляю, чтобы конкуренты в бизнесе стали парой. Мудрая женщина - боец с конкурентами и по-женски слаба со своим мужчиной. Настоящим мужчинам очень льстит, когда женщина, которую все считают сильной, с ним - мягкая кошечка.
18.05.17 12:30