Анастасия Макеева: «Нормально, когда мужчина доминирует»

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На бьюти-завтраке в честь запуска социальной кампании «Я горжусь своей подругой» Анастасия Макеева появилась в комплекте из белых свитера и юбки.

После расставания с мужем Глебом Матвейчуком Макеева сделала вывод, что женщине следует быть слабой. Недавно в интервью для журнала «Собеседник» актрису спросили, овладела ли она этим умением.

Мужчины боятся сильных вторых половинок.

— Получается, но это очень трудно, — ответила звезда, которой сейчас 35 лет. — Я себе говорю: совершенно нормально, когда мужчина доминирует над женщиной. Вопрос в том, что мы, когда делали карьеру, вырабатывали в себе бойцовские качества. Это вполне естественно, но сильно влияет на женскую ауру. Я заметила, что мужчины боятся сильных вторых половинок. Когда женщина с яйцами, мужчина не понимает, как к ней относиться, начинает конкурировать и это негативно сказывается на отношениях.