 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анастасия Макеева: «Нормально, когда мужчина доминирует»

Актриса Анастасия Макеева на бьюти-завтраке компании Mary Kay®, 12 мая 2017.

1 1
Анастасия Макеева: «Нормально, когда мужчина доминирует»
Фото: Пресс-служба
На бьюти-завтраке в честь запуска социальной кампании «Я горжусь своей подругой» Анастасия Макеева появилась в комплекте из белых свитера и юбки.  

После расставания с мужем Глебом Матвейчуком Макеева сделала вывод, что женщине следует быть слабой. Недавно в интервью для журнала «Собеседник» актрису спросили, овладела ли она этим умением.

Мужчины боятся сильных вторых половинок.

— Получается, но это очень трудно, — ответила звезда, которой сейчас 35 лет. — Я себе говорю: совершенно нормально, когда мужчина доминирует над женщиной. Вопрос в том, что мы, когда делали карьеру, вырабатывали в себе бойцовские качества. Это вполне естественно, но сильно влияет на женскую ауру. Я заметила, что мужчины боятся сильных вторых половинок. Когда женщина с яйцами, мужчина не понимает, как к ней относиться, начинает конкурировать и это негативно сказывается на отношениях. 

 

 
1 Не нравится 1 Нравится 18.05.2017 Теги: Анастасия Макеева

вперёд

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • Marana Vilnius
    Не совсем согласна. На начальном этапе некоторые мужчины действительно боятся сильных женщин. Но это и к лучшему - слабаки отсеиваются. А конкурировать со своей половиной, если он не конкурент в твоём бизнесе, бессмысленно. Хотя слабо себе представляю, чтобы конкуренты в бизнесе стали парой. Мудрая женщина - боец с конкурентами и по-женски слаба со своим мужчиной. Настоящим мужчинам очень льстит, когда женщина, которую все считают сильной, с ним - мягкая кошечка.
    		 18.05.17 12:30
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору