Алика Смехова: «Только отец сейчас меня понимает»

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Вечеринка в честь открытия летнего сезона свадеб состоялась в Доме торжеств «Государь» на днях. Ведущей этого мероприятия, посвященного популяризации семейных ценностей, была Алика Смехова.

Один из последних выпусков телепередачи «Идеальный ремонт» был посвящен ремонту в однокомнатной квартире Смеховой. Актриса призналась ведущей программы, почему она сейчас одинока.

Папа по-отечески меня жалеет.

— Вся моя семья — это мои сыновья Артем и Макар, — сказала звезда, которой сейчас 49 лет. — К сожалению, только отец сейчас меня понимает. Папа по-отечески меня жалеет. Это то, чего мне так не хватает в мужчинах. А папа понимает, как тяжело мне в личной жизни, карьере.

Что касается ремонта, то Алика хотела сделать в единственной комнате спальню, совмещенную с кабинетом. Артистка живет в загородном доме, но иногда ей удобно ночевать в Москве. «Мне не нужны рюшечки, я хочу строгий интерьер, со вкусом», — сказала Смехова дизайнерам. Результатом она осталась очень довольна.