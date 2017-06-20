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Алика Смехова: «Только отец сейчас меня понимает»

Актриса Алика Смехова на открытии свадебного сезона «Лето-2017», Москва, 11 июня 2017.

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Алика Смехова: «Только отец сейчас меня понимает»
Фото: GlobalLookPress
 

Вечеринка в честь открытия летнего сезона свадеб состоялась в Доме торжеств «Государь» на днях. Ведущей этого мероприятия, посвященного популяризации семейных ценностей, была Алика Смехова.

Один из последних выпусков телепередачи «Идеальный ремонт» был посвящен ремонту в однокомнатной квартире Смеховой. Актриса призналась ведущей программы, почему она сейчас одинока. 

Папа по-отечески меня жалеет.

— Вся моя семья — это мои сыновья Артем и Макар, — сказала звезда, которой сейчас 49 лет. — К сожалению, только отец сейчас меня понимает. Папа по-отечески меня жалеет. Это то, чего мне так не хватает в мужчинах. А папа понимает, как тяжело мне в личной жизни, карьере. 

Что касается ремонта, то Алика хотела сделать в единственной комнате спальню, совмещенную с кабинетом. Артистка живет в загородном доме, но иногда ей удобно ночевать в Москве. «Мне не нужны рюшечки, я хочу строгий интерьер, со вкусом», — сказала Смехова дизайнерам. Результатом она осталась очень довольна.     

 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 20.06.2017 Теги: Алика Смехова

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