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Натали Портман: «Бойфренд называл меня "Москвой"»

Актриса Натали Портман (Natalie Portman) на презентации Dior, Токио, Япония, 19 июля 2017.

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Натали Портман: «Бойфренд называл меня "Москвой"»
Фото: GlobalLookPress
 

Натали Портман стала звездой вечера на презентации обновленных духов Miss Dior и запуске помады Rouge Dior. На актрисе было приталенное красное платье. 

Недавно в интервью для журнала Psychologies Портман заявила, что в ее характере есть русские черты. 

Славянский романтический сплин вот как называет это состояние Оз.

Да вот та же меланхолия, рассказывала 36-летняя Натали. Один мой бойфренд считал, что она не иудейская, а совершено русская. Он даже прозвал меня «Москвой». И говорил: ты не замечаешь, но то, как ты иногда застываешь и так печально смотришь в окно… Это же просто «Три сестры» «В Москву! В Москву!» Он иногда даже просил меня перестать «москвить». Славянский романтический сплин – вот как называет это состояние Оз (Натали говорит об израильском писателе Амосе Озе – прим. ред.). Но нам свойственно и ожидание чуда.

Напомним, что Натали родилась в Израиле. Одна из ее пробабок родом из России. 

 
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0 Не нравится 4 Нравится 24.07.2017 Теги: натали портман

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