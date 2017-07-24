Натали Портман: «Бойфренд называл меня "Москвой"»

Фото: GlobalLookPress

Натали Портман стала звездой вечера на презентации обновленных духов Miss Dior и запуске помады Rouge Dior. На актрисе было приталенное красное платье.

Недавно в интервью для журнала Psychologies Портман заявила, что в ее характере есть русские черты.

Славянский романтический сплин — вот как называет это состояние Оз.

— Да вот та же меланхолия, — рассказывала 36-летняя Натали. — Один мой бойфренд считал, что она не иудейская, а совершено русская. Он даже прозвал меня «Москвой». И говорил: ты не замечаешь, но то, как ты иногда застываешь и так печально смотришь в окно… Это же просто «Три сестры» — «В Москву! В Москву!» Он иногда даже просил меня перестать «москвить». Славянский романтический сплин – вот как называет это состояние Оз (Натали говорит об израильском писателе Амосе Озе – прим. ред.). Но нам свойственно и ожидание чуда.

Напомним, что Натали родилась в Израиле. Одна из ее пробабок родом из России.