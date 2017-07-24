Натали Портман: «Бойфренд называл меня "Москвой"»
Актриса Натали Портман (Natalie Portman) на презентации Dior, Токио, Япония, 19 июля 2017.
Натали Портман стала звездой вечера на презентации обновленных духов Miss Dior и запуске помады Rouge Dior. На актрисе было приталенное красное платье.
Недавно в интервью для журнала Psychologies Портман заявила, что в ее характере есть русские черты.
Славянский романтический сплин — вот как называет это состояние Оз.
— Да вот та же меланхолия, — рассказывала 36-летняя Натали. — Один мой бойфренд считал, что она не иудейская, а совершено русская. Он даже прозвал меня «Москвой». И говорил: ты не замечаешь, но то, как ты иногда застываешь и так печально смотришь в окно… Это же просто «Три сестры» — «В Москву! В Москву!» Он иногда даже просил меня перестать «москвить». Славянский романтический сплин – вот как называет это состояние Оз (Натали говорит об израильском писателе Амосе Озе – прим. ред.). Но нам свойственно и ожидание чуда.
Напомним, что Натали родилась в Израиле. Одна из ее пробабок родом из России.
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Обсуждение 3
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юляВот молодец!Запросто на презентацию надела платье простейшего покроя.И удобное и женственное.Бех выкрутасов и блесток. Приятно на женщину смотреть..Тут случайно видела несколько платьев с какой то российской муж.премии.Впала в ступор...Какой то кич. Все выбросить и сжеч вместе с " ухоженными ногтями " и волосами ....
24.07.17 09:56