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Шарлиз Терон: «Я долго скрывала это»

Актриса Шарлиз Терон (Charlize Theron) перед телестудией, Нью-Йорк, США, 20 июля 2017.

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Шарлиз Терон: «Я долго скрывала это»
Фото: GlobalLookPress
 

Папарацци застали Шарлиз Терон, когда звезда шла на телестудию, чтобы принять участие в передаче «Доброе утро, Америка». 

Скоро на экраны выйдет фильм «Взрывная блондинка», главную роль в котором играет Шарлиз. Актриса дает много интервью, чтобы поддержать этот проект. В частности, недавно она поговорила с телеведущим Говардом Стерном (Howard Stern). В этой беседе она впервые затронула тему смерти своего отца. Терон росла в неблагополучной семье: отец был алкоголиком. Однажды он в очередной раз начал угрожать ее матери, и та выстрелом убила мужа на глазах у дочки. Шарлиз тогда было 15 лет. 

Я не хотела чувствовать себя жертвой.

— Я долго скрывала это, не хотела никому говорить правду, — сказала звезда, которой сейчас 41 год. — Если меня спрашивали, я отвечала, что отец погиб в автокатастрофе. Кто захочет рассказывать подобные вещи? Окружающие не знают, как реагировать, а я не хотела чувствовать себя жертвой. Потом я прошла курс терапии, и мне стало легче.

Поведение матери Шарлиз в полиции тогда расценили как самооборону. 

— У меня сильная мама, она мой источник вдохновения! — Добавила актриса. — Мама никогда не проходила терапию. Просто признала, что произошло нечто ужасное, после чего сделала выбор: тонуть или плыть дальше, и выбрала второе.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 25.07.2017 Теги: Шарлиз Терон

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