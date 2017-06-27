Альбина Джанабаева: «Никто не вправе нас судить»

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В Москве прошла церемония вручения премии «Мама года», организованная журналом Moda Topical. Призы получили звездные мамы, которые совмещают работу и воспитание детей. Альбина Джанабаева — мама двух сыновей: 13-летнего Константина и двухлетнего Луки, которых она родила от Валерия Меладзе.

Недавно в интервью для журнала Ok! 38-летнюю Джанабаеву спросили, как начинался ее роман с продюсером группы «ВИА Гра» Валерием Меладзе. В то время он был женат.

Мы сознательно взяли на себя ответственность за происходящее.

— Отвечу так. Мы с Валерой обсуждали мою будущую работу, и он сразу подчеркнул, что коллектив у него полностью мужской: «Понимаете, внутри коллектива не должно быть никаких романов, иначе могут начаться сложности». На что я сразу ответила: «Будьте спокойны на этот счет, у меня в этом смысле всё в порядке». Но прошло непродолжительное время... Когда все узнали о наших отношениях, была безумная волна осуждений и критики в наш адрес. Но с другой стороны, если бы мы не захотели, то никто бы ничего и не узнал. Я много думала об этом. Ведь к тому моменту, когда стало известно о наших отношениях, мы уже давно были вместе, у нас рос ребенок. А так как мы сами допустили гласность в этом вопросе, то получается, что мы сознательно взяли на себя ответственность за происходящее. И никто не вправе нас судить.