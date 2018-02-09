Настасья Кински: «Естественное старение лучше экспериментов»

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Благотворительный вечер Ball des Sports прошел в немецком Висбадене на днях. Наталья Кински появилась на мероприятии в просторном синем платье и черном жакете.

Кински была секс-символом 80-х годов, музой Романа Полански (Roman Polanski), Френсиса Форда Копполы (Francis Ford Coppola), Дэвида Линча (David Lynch) и Андрея Кончаловского.

Недавно в интервью для Tele.ru актрису, которой сейчас 57 лет, спросили о том, как она поддерживает себя в форме.

Взяла себе за правило не работать по ночам.

— Главное — здоровый сон, — ответила звезда. — Я взяла себе за правило не работать по ночам и высыпаться. Ну а в смысле красоты… Считаю, что естественное старение лучше, чем эксперименты над телом. Лично мне, чтобы не терять форму, достаточно соблюдать диету (Настасья вегетарианка, но иногда позволяет себе есть рыбу. — прим. ред.), бегать и плавать, благо океан и бассейн рядом.

Кински живет на ранчо в Малибу, помимо бассейна у нее есть собственная конюшня: все условия для активной жизни на свежем воздухе.