Дженнифер Лоуренс: «Я сидела и плакала»

Фото: GlobalLookPress

Дженнифер Лоуренс выступила в роли ведущей политических дебатов в Туланском университете, что в Новом Орлеане. По словам актрисы, она очень интересуется политикой.

Недавно в интервью журналу Womanhit.ru Дженнифер призналась, что когда в 2014 году хакеры выложили в Сеть ее личные фотографии (на многих из которых она была обнаженной), это расстроило ее до слез.

Так я обрела друга.

— Я сидела и плакала, — сказала 27-летняя Лоуренс. — Ко мне пришли друзья с собакой, а собака — со щенками. Так вот один прыгнул мне на колени, начал слизывать слезы. Сидел часа три — и я не шучу, реально часа три! Так я обрела друга.

Сейчас актриса считает, что хоть это было и очень обидно, но сделало ее сильнее.

— Это на самом деле смешные трудности, их и проблемами-то называть стыдно, — рассуждает звезда. — Так, проблемки. Поэтому надо просто прожить их — и шагать дальше, по направлению к цели.