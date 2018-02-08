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Дженнифер Лоуренс: «Я сидела и плакала»

Актриса Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) на дебатах в Новом Орлеане, США, 2 февраля 2018.

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Дженнифер Лоуренс: «Я сидела и плакала»
Фото: GlobalLookPress

Дженнифер Лоуренс выступила в роли ведущей политических дебатов в Туланском университете, что в Новом Орлеане. По словам актрисы, она очень интересуется политикой. 

Недавно в интервью журналу Womanhit.ru Дженнифер призналась, что когда в 2014 году хакеры выложили в Сеть ее личные фотографии (на многих из которых она была обнаженной), это расстроило ее до слез. 

Так я обрела друга.

— Я сидела и плакала, — сказала 27-летняя Лоуренс. — Ко мне пришли друзья с собакой, а собака — со щенками. Так вот один прыгнул мне на колени, начал слизывать слезы. Сидел часа три — и я не шучу, реально часа три! Так я обрела друга.

Сейчас актриса считает, что хоть это было и очень обидно, но сделало ее сильнее. 

— Это на самом деле смешные трудности, их и проблемами-то называть стыдно, — рассуждает звезда. — Так, проблемки. Поэтому надо просто прожить их — и шагать дальше, по направлению к цели.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 08.02.2018 Теги: Дженнифер Лоуренс

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