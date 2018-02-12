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Гэри Олдмен: «Господи Иисусе, что за человек!»

Актер Гэри Олдмен (Gary Oldman) на торжественном ланче, Беверли-Хиллс, США, 5 февраля 2018.

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Гэри Олдмен: «Господи Иисусе, что за человек!»
Фото: GlobalLookPress

В отеле Beverly Hilton, что в Беверли-Хиллс состоялся традиционный ланч в честь номинантов на премию «Оскар». В их числе был Гэри Олдмэн, он номинирован за роль в фильме «Темные времена» Джо Райта (Joe Wright).

Одна из интриг грядущего «Оскара» — получит ли Гэри Олдмэн свою первую статуэтку. Как ни странно, именитого актера до сих пор ни разу даже не номинировали. Сейчас у него хорошие шансы стать лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль». В фильме «Темные времена» он сыграл Уинстона Черчилля (Winston Churchill). Гэри признается, что в процессе работы над образом влюбился в личность бывшего премьер-министра Великобритани.

Хватит над ним издеваться, потому что то, что он в результате сделал — грандиозно.

— Его не с кем сравнить, — говорил актер, которому сейчас 59 лет, в интервью «Комсомольской правде». — Я не знаю ни одного президента или премьер-министра, который дважды менял партийную принадлежность, написал больше текстов, чем Шекспир и Диккенс вместе взятые, опубликовал 50 книг, написал 500 картин, 16 раз выставлялся с ними в Королевской академии, получил Нобелевскую премию по литературе, втянул нас в войну и вел сквозь нее задолго до того, как подключилась Америка, в самые темные дни. «Мы будем сражаться с ними на побережье» - сказал он, когда у нас и армии-то не было, и все равно он утверждал, что мы победим Гитлера. И при всем этом люди говорят: «Да он был пьяницей, алкашом». Слушайте, вот вы тоже пишете, вы журналист. Вы когда-нибудь пробовали выпить две бутылки вина за завтраком и потом, после полудня, начать писать? Кто вообще на такое был способен? И хватит над ним издеваться, потому что то, что он в результате сделал — грандиозно. Я больше не пью, долго уже не бухаю, но видели бы вы меня раньше после нескольких коктейлей из водки и тоника... И чем больше я о нем читал, — а я все еще о нем читаю, и буду это делать еще лет десять, потому что о нем существует огромное количество материалов, — чем больше работал над этим образом, тем больше думал: «Господи Иисусе, что за человек!» 

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 12.02.2018 Теги: Гэри Олдмен

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    		12.02.18 11:23
         
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