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Моника Левински: «Это было злоупотребление властью»

Моника Левински (Monica Lewinsky) на вечеринке Vanity Fair Oscar Party, Лос-Анджелес, 4 марта 2018.

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Моника Левински: «Это было злоупотребление властью»
Фото: GlobalLookPress

Бывшая любовница Билла Клинтона (Bill Clinton) Моника Левински, ныне общественный деятель, которая выступает против травли в интернете, появилась на вечеринке журнала Vanity Fair в эффектном темно-синем платье. 

Недавно в своей колонке для Vanity Fair Моника призналась, что набирающее силу движение за права женщин заставило ее по-новому взглянуть на отношения с бывшим американским президентом. Раньше она была склонна считать, что виновата во всем случившемся одна. Теперь Левински полагает, что так как Клинтон был ее начальником, он отвечал за произошедшее в большей степени.

Он был моим начальником, самым могущественным человеком на планете.

— Только сейчас, в 44 года я начинаю понимать, в каких разных весовых категориях были президент и стажерка Белого дома, — сказала Моника. — Он был моим начальником, самым могущественным человеком на планете. Он был на 27 лет старше меня, с богатым жизненным опытом. В то время он находился на пике своей карьеры, а я пришла на первое место работы сразу после окончания колледжа. 

Телезвезда добавила, что не пытается оправдаться. 

— Я раскаиваюсь каждый день, — сказала она. 

Напомним, что о романе президента Билла Клинтона (Bill Clinton) и стажерки Моники Левински стало известно в 1998 году, и эта интрижка чуть не привела к импичменту Клинтона. 

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 07.03.2018 Теги: Моника Левински

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