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Юлия Пересильд: «Алексей хороший отец»

Актриса Юлия Пересильд с дочерьми на детском мастер-классе, Москва, 3 марта 2018.

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Юлия Пересильд: «Алексей хороший отец»
Фото: Пресс-служба

Юлия Пересильд привела двоих своих дочерей на детский мастер-класс, который прошел в Институте русского реалистического искусства на днях. Также на мероприятии побывали Елизавета Боярская и Марина Александрова, обе с сыновьями. 

Пересильд никогда раньше не отвечала на вопросы о том, кто отец ее дочерей, семилетней Анны и пятилетней Марии. Недавно в интервью журналу Marie Claire актриса наконец раскрыла секрет. Журналист поинтересовался, правда ли, что отец девочек — режиссер Алексей Учитель, с которым ее видели в очереди в магазине. 

Я действительно ненавижу говорить о личной жизни.

— Отец моих детей — Алексей Учитель, — согласилась 33-летняя Юлия. — В очереди в магазине, наверное, видели. Я, правда, не знаю, когда и в каком магазине. Но иногда я стою в очередях, да. Я вообще хозяйка. Запасы делаю. Я Крыса по гороскопу. Крупу запасаю и все, что не портится. У меня в доме можно найти что хочешь... И конечно, Алексей хороший отец, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если это люди мне близкие, я думаю: «Ай, мамочка! Зачем вы это сделали?»

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 06.03.2018 Теги: Юлия Пересильд

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