Эвелина Бледанс: «Ставьте себе высокие планки»

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На днях в столице стартовала Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В первый день мероприятие посетила Эвелина Бледанс с сыном Сёмой.

У этой актрисы хватает энергии на все: она нежная мама, общественный деятель, занятая бизнес-леди. А с недавних пор еще и любимая женщина: Эвелина призналась, что сейчас встречается с бизнесменом Сергеем Демчевым.

Возможности человека безграничны.

— Иногда я ставлю себе планы, которые, как казалось, нереально осуществить... — Написала недавно 48-летняя Бледанс в своем Instagram. — Какой же вчера был день: две больницы в разных концах города с Семиком, прививка кори, поддержка дня донора в «Эльдорадо», поддержка собачьего приюта «Юта», съемка на канале «Россия 1» в программе «О самом главном», посвященной всемирному дню человека с синдромом Дауна, съемка на «Первом» «На самом деле», и еще ночью пятый канал. И всё получилось даже с учетом огромных пробок из-за снега и задержек и у врачей, и на съемочных площадках. И я еще раз понимаю, что возможности человека безграничны — надо просто поставить цели. Ставьте себе высокие планки, и всё получится!!!