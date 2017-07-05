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Селин Дион: «Я до сих пор влюблена в него»

Певица Селин Дион (Celine Dion) выходит из отеля в Париже, Франция, 28 июня 2017.

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Селин Дион: «Я до сих пор влюблена в него»
Фото: GlobalLookPress
 

Канадская певица Селин Дион сейчас в Париже, где у нее запланированы концерты в рамках тура Celine Dion Live 2017. В последнее время поп-дива то и дело шокирует модных обозревателей своими образами. В этот раз для прогулки Селин выбрала в длинный кожаный плащ, высокие замшевые ботфорты, кожаную кепку и футболку с изображением тигра. Все вещи из осенне-зимней коллекции Balmain.

Селин – настоящий однолюб. Муж певицы Рене Анжелил (René Angélil) умер в 2016 году. Дион говорила, что никогда даже не целовалась с другим мужчиной, Рене был для нее единственным. В одном из последних интервью певица заявила, что не готова полюбить еще раз.

Я до сих пор замужем.

— Не сейчас. Я люблю. Я люблю его, — повторяла 49-летняя певица в ходе телешоу. — Я до сих пор влюблена в него. И я также очень люблю своих детей. Я люблю своих поклонников. Я люблю людей, с которыми работаю. Моя жизнь не лишена любви. В песне Sia есть такие слова: «Когда я собираюсь лечь спать, я представляю, что ты рядом со мной». Так что я тоже засыпаю вместе с Рене. И на сцену я выхожу тоже с ним. Я до сих пор замужем.

 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 05.07.2017 Теги: Селин Дион

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