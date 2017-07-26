Миша Коллинз: «Кастиэль будет возвращаться постепенно»

Фото: GlobalLookPress

Премьера 13-го сезона сериала «Сверхъестественное» состоится 12 октября 2017. На днях создатели шоу дали пресс-конференцию в рамках кинофестиваля Comic-Con. Они дали фанатам подсказки о том, что должно произойти в следующих сериях.

Коллинз, прославившийся благодаря роли Кастиэля, порадовал своих поклонников известием о том, что его герой должен в очередной раз воскреснуть (в конце 12-го сезона ангела убили). «Кастиэль никуда не уйдет», — говорит Миша.

Он очень мертв…

— Кастиэль будет возвращаться обратно постепенно, — сказал актер, которому сейчас 42 года. -- Он очень мертв… мертвее обычного.

И, еще раз заверив фанатов, что ангел вернется, он добавил загадочную фразу «по крайней мере, самые важные его части».

Кроме игры в «Сверхъестественном», Миша Коллинз известен зрителям по ролям в сериалах «Зачарованные», «24 часа» и «Скорая помощь».