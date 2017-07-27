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Дженсен Эклс: «В конце братья должны умереть»

Актер Дженсен Эклс (Jensen Ackles) на кинофестивале Comic-Con, Сан-Диего, США, 23 июля 2017.

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Дженсен Эклс: «В конце братья должны умереть»
Фото: GlobalLookPress
 

На днях съемочная группа сериала «Сверхъестественное» побывала на кинофестивале Comic-Con в Сан-Диего. Актеры дали пресс-конференцию и рассказали о 13-м сезоне, премьера которого состоится 12 октября. Также они порассуждали о том, как стоило бы закончить шоу. 

Вот такой я продуманный.

— Я размышлял о том, каким вижу конец сериала, — сказал Эклс, которому сейчас 39 лет. — С одной стороны, кажется, что в конце братья должны умереть окончательно, с другой стороны, думаю, было бы здорово сделать открытый конец на тот случай, если последует полнометражный фильм. Вот такой я продуманный. 

Также Дженсен думал о варианте развития событий, в котором один брат умирает, а другой остается жить.

— Может быть, другой брат пытается жить в одиночестве, но не может, — рассуждал актер. — может быть, он изменяется и становится таким, каким его невозможно было представить раньше. 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 27.07.2017 Теги: Дженсен Эклс

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