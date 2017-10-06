Мирослава Дума: «Мы постоянно ищем талантливых ученых»

Фото: GlobalLookPress

Основательница интернет-журнала Buro 24/7 Мирослава Дума побывала на показе новой коллекции Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже.

Недавно Мирослава презентовала свой новый инвестиционный проект, Fashion Tech Lab. «Новые волокна, выращенные настоящие бриллианты, неотличимые от природных, одежда с приятным запахом мяты, технологии переработки мусора - вот оно, будущее, которое уже наступило», -- восторженно отозвалась о работе Думы Ксения Собчак в своем Instagram на днях. И ехидно добавила: «Настоящие патриоты и визионеры занимаются вот таким вот созиданием, а не выяснением важнейшего вопроса - с кем спал царь более чем 100 лет назад».

У Salvatore Ferragamo появилась коллекция, созданная из волокон апельсина.

— Моя главная цель — создать крупнейшую в мире компанию, которая сумеет сделать производство более экологичным, а одежду — функциональной, — говорит сама Мирослава. — Об этом — мой новый проект Fashion Tech Lab. Мы постоянно ищем талантливых ученых, инвестируем в их разработки, помогаем развиваться, а также связываем с модными брендами. И уже есть первые результаты: у Salvatore Ferragamo с нашей подачи появилась коллекция, созданная из волокон апельсина.