Гленн Клоуз: «Я провела в секте 15 лет своей жизни»

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На кинофестивале в Сан-Себастьяне Гленн Клоуз представила свой новый проект, фильм «Жена». В нем она сыграла супругу выдающегося писателя, которая когда-то отказалась от собственных амбиций, чтобы поддерживать мужа.

Недавно Гленн, которой сейчас 70 лет, призналась, что выросла в секте. Это сильно отразилось на ее психике, и Клоуз до сих пор не понимает, почему ее родители никогда не интересовались ее душевным состоянием.

Нам запрещали делать что-либо без разрешения старшин и постоянно стыдили.

— Когда мне было семь лет, родители вступили в секту «Моральное перевооружение» (MRA), и вся моя жизнь перевернулась, — призналась актриса в интервью журналу Hello! — Нам запрещали делать что-либо без разрешения старшин и постоянно стыдили за естественные желания. Нельзя было разговаривать с людьми, не относящимися к MRA, читать книги, которых не было в списке разрешенных, нельзя было смотреть телевизор. Я провела в секте 15 лет своей жизни. Поначалу не знала, как разорвать свою связь с MRA. Наверно, нужно было прибегнуть к помощи психиатра... Потом начала видеть сны, в которых перечила старшинам и не выполняла их установки. И постепенно так поверила в себя, что в один прекрасный день просто встала и ушла.