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Мишель Мерсье: «Анжелика — это я и никто другой»

Актриса Мишель Мерсье (Michele Mercier) на вечеринке в Марселе, Франция, 30 июня 2017.

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Мишель Мерсье: «Анжелика — это я и никто другой»
Фото: GlobalLookPress
 

«Садовая вечеринка» в честь открытия выставки фотографий Жана-Поля Бельмондо (Jean-Paul Belmondo) прошла в замке Chateau de la Buzine, что под Марселем. Мероприятие посетили друзья Бельмондо. Мишель Мерсье появилась в длинном черном платье. 

Мерсье сыграла более 50 ролей в фильмах, но зрители по всему миру знают ее прежде всего как Анжелику из исторического сериала по роману Анны (Anne) и Сержа Голон (Serge Golon). В одном из последних интервью актрису спросили, любит ли она Анжелику. 

— Характер Анжелики полностью совпадает с моим, -- ответила Мишель, которой сейчас 78 лет. -- Впервые прочитав сценарий, я сказала: «Анжелика — это я и никто другой». У меня не было ощущения, что снимаюсь в фильме, я понимала, что остаюсь собой и живу собственной жизнью.

Анжелика обладает колдовским обаянием, которому не могут противостоять мужчины. О своих секретах обольщения Мерсье говорит так:

Нужно быть естественной, любить себя, тогда тебя полюбят и другие.

— Нужно быть естественной, любить себя, тогда тебя полюбят и другие. Никакой тайны здесь на самом деле нет.

Мишель дважды была замужем, в последние годы она живет одна. 

 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 03.07.2017 Теги: Мишель Мерсье

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