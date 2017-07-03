Мишель Мерсье: «Анжелика — это я и никто другой»

Фото: GlobalLookPress

«Садовая вечеринка» в честь открытия выставки фотографий Жана-Поля Бельмондо (Jean-Paul Belmondo) прошла в замке Chateau de la Buzine, что под Марселем. Мероприятие посетили друзья Бельмондо. Мишель Мерсье появилась в длинном черном платье.

Мерсье сыграла более 50 ролей в фильмах, но зрители по всему миру знают ее прежде всего как Анжелику из исторического сериала по роману Анны (Anne) и Сержа Голон (Serge Golon). В одном из последних интервью актрису спросили, любит ли она Анжелику.

— Характер Анжелики полностью совпадает с моим, -- ответила Мишель, которой сейчас 78 лет. -- Впервые прочитав сценарий, я сказала: «Анжелика — это я и никто другой». У меня не было ощущения, что снимаюсь в фильме, я понимала, что остаюсь собой и живу собственной жизнью.

Анжелика обладает колдовским обаянием, которому не могут противостоять мужчины. О своих секретах обольщения Мерсье говорит так:

Нужно быть естественной, любить себя, тогда тебя полюбят и другие.

— Нужно быть естественной, любить себя, тогда тебя полюбят и другие. Никакой тайны здесь на самом деле нет.

Мишель дважды была замужем, в последние годы она живет одна.