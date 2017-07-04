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Жан-Поль Бельмондо: «Риск делает тебя мужчиной»

Актер Жан-Поль Бельмондо (Jean-Paul Belmondo) на вечеринке в Марселе, Франция, 30 июня 2017.

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Жан-Поль Бельмондо: «Риск делает тебя мужчиной»
Фото: GlobalLookPress
 
Выставка фотографий из личной коллекции Жана-Поля Бельмондо проходит сейчас в замке Chateau de la Buzine под Марселем. В честь открытия здесь прошла «Садовая вечеринка» с участием самого актера и его друзей. В частности, мероприятие посетили Мишель Мерсье (Michele Mercier) и Шарль Азравур (Charles Aznavour). 
 
Жан-Поль, которому сейчас 84 года, снялся в более чем 80 фильмах. До шестидесяти лет он работал без дублеров, исполняя все трюки самостоятельно. Некоторые из них были очень опасными. Как-то Бельмондо подсчитал, что за свою жизнь исполнил более 150 трюков. Однажды в ходе съемок он сломал руку и несколько ребер. 

Риск давал возможность с гордостью смотреть в прекрасные глаза женщин.

— Риск, которому я подвергался в течение сорока лет, помогал мне утверждать в себе мужчину, — вспоминает сейчас 84-летний актер. — Давал возможность с гордостью смотреть в прекрасные глаза женщин, которые мне нравились…

Бельмондо был дважды женат официально, а количество его романов не поддается подсчету. Детей у актера трое, младшая дочь родилась в 2003 году. 

 

 
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1 Не нравится 3 Нравится 04.07.2017 Теги: Жан-Поль Бельмондо

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