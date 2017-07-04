Жан-Поль Бельмондо: «Риск делает тебя мужчиной»
Актер Жан-Поль Бельмондо (Jean-Paul Belmondo) на вечеринке в Марселе, Франция, 30 июня 2017.
Риск давал возможность с гордостью смотреть в прекрасные глаза женщин.
— Риск, которому я подвергался в течение сорока лет, помогал мне утверждать в себе мужчину, — вспоминает сейчас 84-летний актер. — Давал возможность с гордостью смотреть в прекрасные глаза женщин, которые мне нравились…
Бельмондо был дважды женат официально, а количество его романов не поддается подсчету. Детей у актера трое, младшая дочь родилась в 2003 году.