Жан-Поль Бельмондо: «Риск делает тебя мужчиной»

Фото: GlobalLookPress

Выставка фотографий из личной коллекции Жана-Поля Бельмондо проходит сейчас в замке Chateau de la Buzine под Марселем. В честь открытия здесь прошла «Садовая вечеринка» с участием самого актера и его друзей. В частности, мероприятие посетили Мишель Мерсье (Michele Mercier) и Шарль Азравур (Charles Aznavour).

Жан-Поль, которому сейчас 84 года, снялся в более чем 80 фильмах. До шестидесяти лет он работал без дублеров, исполняя все трюки самостоятельно. Некоторые из них были очень опасными. Как-то Бельмондо подсчитал, что за свою жизнь исполнил более 150 трюков. Однажды в ходе съемок он сломал руку и несколько ребер.

Риск давал возможность с гордостью смотреть в прекрасные глаза женщин.

— Риск, которому я подвергался в течение сорока лет, помогал мне утверждать в себе мужчину, — вспоминает сейчас 84-летний актер. — Давал возможность с гордостью смотреть в прекрасные глаза женщин, которые мне нравились…

Бельмондо был дважды женат официально, а количество его романов не поддается подсчету. Детей у актера трое, младшая дочь родилась в 2003 году.