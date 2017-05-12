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Эмма Уотсон: «Я должна скрывать наши отношения»

Актриса Эмма Уотсон (Emma Watson) на MTV Movie Awards, Лос-Анджелес, США, 7 мая 2017.

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Эмма Уотсон: «Я должна скрывать наши отношения»
Фото: GlobalLookPress
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии MTV Movie & TV Awards. Эмма Уотсон получила главную награду за роль в фильме «Красавица и чудовище», ее назвали лучшей актрисой. Звезда появилась на церемонии в платье австралийского бренда KITX с имитацией чешуи.

Сейчас Эмма встречается с менеджером одной из технологических компаний в Силиконовой долине по имени Уильям Найт (William Knight). Недавно актриса рассказала о своем бойфренде и о том, почему она не показывается с ним на публике, в интервью для журнала «7 Дней».

Он очень привлекательный.

— Уильям любит спорт, природу, приключения и мюзиклы. Точно как я, — со смехом сказала 27-летняя Эмма. — Он очень привлекательный, и у него отличное чувство юмора, что могут подтвердить все его друзья. В том числе те, с кем он общался в социальных сетях до того, как удалил все свои аккаунты из-за наших отношений. Возможность вести нормальный образ жизни для него так же важна, как и для меня. И если я не хочу, чтобы за ним гонялись папарацци, значит, должна скрывать наши отношения. Если бы я была на его месте, возненавидела бы все эти штучки немедленно! Участие в публичных мероприятиях, красные дорожки и прочую чепуху. Почему же он должен это любить и радостно участвовать в рекламной кампании моего фильма? Конечно, я не хочу, чтобы он был частью этого шоу.

 

 
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0 Не нравится 2 Нравится 12.05.2017 Теги: Эмма Уотсон

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