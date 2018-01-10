Мерил Стрип: «Нужно проявлять гибкость и вовремя затыкаться»

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На церемонию вручения кинонаград «Золотой глобус» Мерил Стрип пришла с Ай-жен Пу (Ai-jen Poo), основательницей организации в защиту прав нянь, домработниц и других домашних работников. Это была одна из акций нового движения против сексуальных домогательств Time's Up. С активистками женского движения на красной ковровой дорожке также появились Эмма Стоун (Emma Stone), Эмма Уотсон (Emma Watson) и многие другие.

Мерил, которой сейчас 68 лет, более 30 лет замужем за скульптором Доном Гаммером (Don Gummer). У пары четверо взрослых детей. В одном из интервью Стрип сказала, что ее семья крепкая, потому что она ненавидит одиночество и умеет «вовремя заткнуться».

Просто не представляю жизни в одиночестве.

— О, мое замужество, как и любой другой брак, далеко не идеально, — говорит звезда. — Но я всегда хотела большую семью и просто не представляю жизни в одиночестве. А для того, чтобы мечты сбывались, иногда нужно уметь поступиться собственными принципами — проявлять гибкость и вовремя затыкаться. Сейчас такие скорости, что тяга друг к другу может пропасть и через три года. Поэтому важно научиться откровенно, не стесняясь, обсуждать все проблемы.