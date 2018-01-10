 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мерил Стрип: «Нужно проявлять гибкость и вовремя затыкаться»

Актриса Мерил Стрип (Meryl Streep) на Golden Globe Awards, Лос-Анджелес, США, 7 января 2018.

3 0
Мерил Стрип: «Нужно проявлять гибкость и вовремя затыкаться»
Фото: GlobalLookPress

На церемонию вручения кинонаград «Золотой глобус» Мерил Стрип пришла с Ай-жен Пу (Ai-jen Poo), основательницей организации в защиту прав нянь, домработниц и других домашних работников. Это была одна из акций нового движения против сексуальных домогательств Time's Up. С активистками женского движения на красной ковровой дорожке также появились Эмма Стоун (Emma Stone), Эмма Уотсон (Emma Watson) и многие другие. 

Мерил, которой сейчас 68 лет, более 30 лет замужем за скульптором Доном Гаммером (Don Gummer). У пары четверо взрослых детей. В одном из интервью Стрип сказала, что ее семья крепкая, потому что она ненавидит одиночество и умеет «вовремя заткнуться».

Просто не представляю жизни в одиночестве.

— О, мое замужество, как и любой другой брак, далеко не идеально, — говорит звезда. — Но я всегда хотела большую семью и просто не представляю жизни в одиночестве. А для того, чтобы мечты сбывались, иногда нужно уметь поступиться собственными принципами — проявлять гибкость и вовремя затыкаться. Сейчас такие скорости, что тяга друг к другу может пропасть и через три года. Поэтому важно научиться откровенно, не стесняясь, обсуждать все проблемы.

 

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 3 Нравится 10.01.2018 Теги: Мерил Стрип

вперёд

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору