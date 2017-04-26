Мелани Гриффит: «Никто не звал меня на свидание уже 2 года»

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На вечер благотворительного фонда The Humane Society Мелани Гриффит пришла в элегантном черном платье с крупным цветочным принтом.

Недавно в интервью для газеты The Times актриса впервые порассуждала о том, почему распался ее брак с Антонио Бандерасом (Antonio Banderas). Напомним, что они были женаты с 1996 по 2014 годы.

Я застряла, и я не позволю этому случится снова.

— Думаю, что отчасти причина, по которой наш брак развалился, заключается в том, что я застряла, — сказала 59-летняя Мелани. — Некого больше винить. Просто лично я застряла, и я не позволю этому случится снова, мне хочется наслаждаться жизнью, я хочу делать то, к чему меня влечет.

По всей видимости, актриса имела в виду, что в какой-то момент она перестала развиваться: ее карьера пошла на спад, она то и дело попадала в наркологические клиники.

Также Гриффит призналась, что пока ни с кем не встречается:

— Сейчас я стесняюсь в обществе мужчин, веду себя очень сдержанно. Никто не звал меня на свидание последние два года, — сказала актриса.