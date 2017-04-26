 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мелани Гриффит: «Никто не звал меня на свидание уже 2 года»

Мелани Гриффит (Melanie Griffith) на благотворительном вечере, Лос-Анджелес, США, 22 апреля 2017.

1 0
Мелани Гриффит: «Никто не звал меня на свидание уже 2 года»
Фото: GlobalLookPress

На вечер благотворительного фонда The Humane Society Мелани Гриффит пришла в элегантном черном платье с крупным цветочным принтом. 

Недавно в интервью для газеты The Times актриса впервые порассуждала о том, почему распался ее брак с Антонио Бандерасом (Antonio Banderas). Напомним, что они были женаты с 1996 по 2014 годы. 

Я застряла, и я не позволю этому случится снова.

— Думаю, что отчасти причина, по которой наш брак развалился, заключается в том, что я застряла, — сказала 59-летняя Мелани. — Некого больше винить. Просто лично я застряла, и я не позволю этому случится снова, мне хочется наслаждаться жизнью, я хочу делать то, к чему меня влечет. 

По всей видимости, актриса имела в виду, что в какой-то момент она перестала развиваться: ее карьера пошла на спад, она то и дело попадала в наркологические клиники. 

Также Гриффит призналась, что пока ни с кем не встречается:

— Сейчас я стесняюсь в обществе мужчин, веду себя очень сдержанно. Никто не звал меня на свидание последние два года, — сказала актриса.

 
0 Не нравится 1 Нравится 26.04.2017 Теги: Мелани Гриффит

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору