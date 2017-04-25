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Кристи Бринкли: «Мясо всегда под запретом»

Кристи Бринкли (Christie Brinkley) на вечере журнала Harper’s Bazaar, Нью-Йорк, США, 19 апреля 2017.

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Кристи Бринкли: «Мясо всегда под запретом»
Фото: GlobalLookPress

На вечеринку, посвященную 150-летию со дня основания журнала Harper’s Bazaar, Кристи Бринкли пришла со своей дочерью Сэйлор (Sailor). Но фотографов больше интересовала она сама. Модель выглядела очаровательно в коротком черном платье. 

63-летняя Бринкли — вегетарианка. Она не ест мяса с детства. Многие полагают, что в этом заключается секрет ее неувядающей красоты. 

Во Франции я могу позволить себе кусочек камамбера и сэндвич с сыром.

— Я убежденная вегетарианка, — сказала модель в одном из интервью. — Не монументально убежденная. То есть вы же понимаете, что существует, например, Италия. А значит, пицца и паста. А во Франции я могу позволить себе кусочек камамбера и сэндвич с сыром. Что всегда под запретом, так это мясо. Его я не ем с двенадцати лет.

Рацион звезды состоит в основном из овощей, фруктов, орехов и бобовых. 

— На завтрак у меня обычно овсянка или молочный йогурт c ягодами и фруктами, — рассказывала Кристи. — Обед, как правило, это салат с фасолью, орехами. Ужин — макароны, овощи.

 
0 Не нравится 2 Нравится 25.04.2017 Теги: Кристи Бринкли

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