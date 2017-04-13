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Максим Галкин: «У Лизы аналитический склад ума»

Максим Галкин на церемонии награждения премии «Главные герои», Москва, 10 апреля 2017.

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Максим Галкин: «У Лизы аналитический склад ума»
Фото: Пресс-служба

На днях в театре им. Моссовета состоялась церемония награждения Национальной детской премии «Главные герои», которую помимо Максима Галкина посетили Ксения Собчак и Максим Виторган, Анна Михалкова, Дмитрий Дибров с женой Полиной и сыновьями и другие.

У 40-летнего Галкина и его 67-летней жены Аллы Пугачевой растут двое детей, двойняшки Лиза и Гарри, сейчас им по три года. Недавно в интервью для журнала «Собака» знаменитый телеведущий рассказал о том, какие способности он замечает в своих малышах.

Гарик — абсолютный артист.

— Я вижу, что у моей дочери Лизы аналитический склад ума, а Гарик — абсолютный артист, — сказал Максим. — Он феноменально верит в предлагаемые обстоятельства — то, чему учат в театральном. Может устроить нам с Аллой званый обед, не имея ничего на столе: он заварит чай, изобразит звук бряканья столовых предметов, расскажет, какое блюдо мы едим. Еще хорошо бы научить детей силе воли. Но пока не знаю как — сам я такой ленивый. (Смеется.)

 
0 Не нравится 1 Нравится 13.04.2017 Теги: Максим Галкин

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