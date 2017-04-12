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Алексей Кабанов: «Мне повезло с Розой»

Певец Алексей Кабанов с женой на дне рождения клуба Royal Arbat, Москва, 6 апреля 2017.

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Алексей Кабанов: «Мне повезло с Розой»
Фото: Пресс-служба

На дне рождения клуба Royal Arbat солист группы «Корни» Алексей Кабанов появился с супругой Розалией.

Недавно в интервью журналу Womanhit.ru Кабанов признался, что ему повезло с женой. 

Она мудрая женщина.

— Мне повезло с Розой в том плане, что она очень быстро идет на примирение, даже если я не прав, — сказал 34-летний певец. — Не бывает такого, чтобы мы день или два друг с другом не разговаривали. Вдобавок Розалия спокойно относится к тому, что ее избранник не очень-то романтичный. 

— Леша не романтик вообще. Для него просто подарить цветы — это что-то такое сверхъестественное, говорит супруга артиста.

— Зато Роза у нас — романтичная, откликнулся Алексей. И нам ее романтичности хватает с головой на двоих. Она может даже мне праздник устроить, шариками все украсить и так далее.

Алексей и Розалия сыграли свадьбу в 2013 году, через год у пары родилась дочь Алиса.

 
0 Не нравится 0 Нравится 12.04.2017 Теги: Алексей Кабанов

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