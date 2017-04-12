Алексей Кабанов: «Мне повезло с Розой»
Певец Алексей Кабанов с женой на дне рождения клуба Royal Arbat, Москва, 6 апреля 2017.
На дне рождения клуба Royal Arbat солист группы «Корни» Алексей Кабанов появился с супругой Розалией.
Недавно в интервью журналу Womanhit.ru Кабанов признался, что ему повезло с женой.
Она мудрая женщина.
— Мне повезло с Розой в том плане, что она очень быстро идет на примирение, даже если я не прав, — сказал 34-летний певец. — Не бывает такого, чтобы мы день или два друг с другом не разговаривали. Вдобавок Розалия спокойно относится к тому, что ее избранник не очень-то романтичный.
— Леша не романтик вообще. Для него просто подарить цветы — это что-то такое сверхъестественное, — говорит супруга артиста.
— Зато Роза у нас — романтичная, — откликнулся Алексей. — И нам ее романтичности хватает с головой на двоих. Она может даже мне праздник устроить, шариками все украсить и так далее.
Алексей и Розалия сыграли свадьбу в 2013 году, через год у пары родилась дочь Алиса.