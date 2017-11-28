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Мария Кожевникова: «Иногда я удивляюсь Жениному терпению»

Актриса Мария Кожевникова на презентации коллекций детской одежды, Москва, 23 ноября 2017.

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Мария Кожевникова: «Иногда я удивляюсь Жениному терпению»
Фото: GlobalLookPress

На днях в салоне «Кенгуру» прошла презентация коллекций весна-лето 2018 брендов Chloe и Little Marc Jacobs. Мария Кожевникова появилась на мероприятии с сыном Максимом. 

Большинство семейных психотерапевтов категорически не рекомендуют молодой семье жить вместе с родителями: считается, что в такой ситуации конфликты почти неизбежны. Кожевникова и ее муж, бизнесмен Евгений Васильев живут с мамой Марии. Она помогает актрисе управляться с тремя ее детьми. По словам звезды, никаких проблем у них не возникает. 

Мамочка очень близкий мне человек.

— Иногда я удивляюсь Жениному терпению, — сказала 33-летняя артистка в интервью журналу Tele.ru. — У мамы есть поразительное качество: всегда быть в курсе событий. Она успевает следить за всеми нами, конечно и за Женей в том числе. Наверное, другого это бы раздражало, однако у Жени, помимо прочих достоинств, прекрасное чувство юмора. Когда, возвращаясь домой, спрашиваю у мужа, как дела, где был, с кем общался, он отвечает: «Спроси у мамы — она все знает». Смеется, но по-доброму. Мамочка очень близкий мне человек, она переехала к нам три с лишним года назад, когда родился Ваня. Сначала я хотела обойтись без помощи нянь, чтобы ребенка окружали только родные люди. Мама всегда делала и делает все, чтобы мне помочь. Когда Ване было чуть меньше двух месяцев, пришлось взять его в Петербург на съемки, и, пока я работала, заботилась о нем мама.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 28.11.2017 Теги: Мария Кожевникова

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