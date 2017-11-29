Мария Бутырская: «Однажды я похудела на 5 кг за 4 дня»

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В салоне «Кенгуру» состоялась презентация коллекций весна-лето 2018 брендов Chloe и Little Marc Jacobs. Мария Бутырская пришла с восьмилетней дочкой Сашей. Также на мероприятии побывали Анжелика, Алиса и Амели Ревва, Ирина Муромцева, Ирина Гринева с дочкой Василисой и другие.

Недавно в интервью для журнала «Аргументы и факты» Бутырская порассуждала о том, как следует поддерживать себя в форме. Выяснилось, что трехкратная чемпионка Европы по фигурному катанию ни разу не сидела на диетах.

Когда мои ученицы говорят, что не могут сбросить лишний вес, я им не верю!

— Я ни разу не пробовала сидеть на диетах, но взвешиваюсь каждый день, — сказала 45-летняя Мария. — Правда, однажды я похудела на 5 кг за 4 дня. Я тогда просто ничего не ела. В рационе была лишь чашка кофе и мандарин, а на ночь — томатный сок. Главное — потом не наедаться резко в течение месяца. Иначе разнесет! У меня за время голодовки сузился желудок. Я ела малыми порциями, и мне было достаточно. Поэтому теперь, когда мои ученицы говорят, что не могут сбросить лишний вес, я им не верю!