Марина Зудина: «Мы живем в удобных для нас двоих ритмах»

Фото: GlobalLookPress

Недавно в Театре-студии под руководством Олега Табакова прошла творческая встреча с Мариной Зудиной, на которой актриса рассказала о своем творческом пути.

Зудиной сейчас 51 год. Ее супругу, Олегу Табакову — 81 год. У пары есть двое детей. Недавно в интервью для Tele.ru Зудину спросили, не мешает ли ей с мужем разница в возрасте.

Даже от любимых детей можно устать.

— Вспомнила такой случай. Мы прилетели в Париж, я в первый раз, Олег Павлович — в очередной, — стала рассказывать актриса. — Мне хотелось романтики, долгих прогулок, а он устал и сказал, что хочет побыть в номере, полежать почитать. Сначала мне это показалось обидным: как же так? Ведь мне хочется увидеть Париж с ним, со своим любимым человеком. А потом подумала и пошла гулять одна. И ведь кардинально ничего не изменилось! Мы живем в удобных для нас двоих ритмах. Если люди зациклены на общении друг с другом, можно с ума сойти. Даже от любимых детей можно устать.

По словам звезды, разница в возрасте только помогает им сохранять отношения:

— Уверена, будь муж ровесником или чуть старше, мы не прожили бы столько лет вместе. А так он с высоты своего возраста может порой отнестись ко мне как к ребенку. Я иногда болезненно на что-то реагировала, он сбавлял накал эмоций.