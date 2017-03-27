Дженнифер Лопес: «После развода у меня нет на него обиды»

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Телеканал NBCUniversal провел презентацию своих новых проектов в Беверли-Хиллз недавно. Главной звездой вечера стала Дженнифер Лопес.

Дженнифер трижды была замужем, и в перерывах между замужествами не оставалась одинокой. Ее отношения не всегда были безоблачными. Она долго судилась с первым мужем Охани Ноа (Ojani Noa), который благодаря ей превратился из официанта в хозяина ресторана и хотел заработать еще больше, выпустив книгу об их отношениях. Бен Аффлек (Ben Affleck) бросил Дженнифер за день до свадьбы. Экс-бойфренд Каспер Смарт (Casper Smart) изменял ей. Недавно в интервью для журнала Psychologies певицу спросили, нет ли у нее обид на противоположный пол.

Uлавные люди в моей жизни — мужчины.

— Нет! Я даже не считаю его таким уж противоположным, — сказала 47-летняя певица. — Да и главные люди в моей жизни, имевшие огромное влияние на меня, — мужчины. Мой папа. Он из категории святых мужчин — которые беззаветно заботятся о женщине, не способны ее даже мимолетно огорчить. Он так предан своим женщинам — маме и нам, трем дочкам. И каждая из нас знала, что отец всегда, при любых обстоятельствах, – наша поддержка. Когда-то я ушла из дому, хлопнув дверью, но все равно внутри себя чувствовала, что это понарошку… Другой важнейший для меня мужчина — мой бывший муж Марк (Марк Энтони, музыкант и певец. — Прим. ред.). Он – отец главной радости в моей жизни, моих детей. Даже после развода у меня нет на него обиды.