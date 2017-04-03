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Марина Александрова: «Набрала 10 килограммов»

Актриса Марина Александрова на церемонии вручения премии «Ника», Москва, 28 марта 2017.

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Марина Александрова: «Набрала 10 килограммов»
Фото: GlobalLookPress

В Театре имени Моссовета вчера прошло вручение национальной премии Российской академии кинематографических искусств «Ника», отмечающей в нынешнем году 30-летие. Марина Александрова пришла на мероприятие в романтичном голубом платье.

Александрова сыграла царицу Екатерину II в сериале «Екатерина». Ради этой роли актрисе пришлось располнеть. Об этом Марина рассказала в интервью для журнала Hello! По словам звезды, она набрала десять килограммов. 

Гримеры долго мучились, пытаясь убрать мою миловидность.

Продюсеры хотели, чтобы побольше, но физиология просто не позволила, говорила 34-летняя Александрова. Гримеры долго мучились, пытаясь убрать мою миловидность. Придумали даже специальные вкладки они изменили челюсть и сделали подбородок более волевым. Но самым сложным оказалось отыскать в себе стерву, какой, без сомнения, была Екатерина. Недавно со мной произошла такая история: после окончания съемок «Екатерины» я пошла в церковь. И вот стою на службе, а передо мной мужчина с ребенком на руках. И этот малыш с ужасом смотрит на меня. Я ему улыбаюсь, а он продолжает таращить глаза. Я уже нервничать начинаю: церковь же, что я такого сделала? Почему дети на меня так смотрят? И тут мужчина поворачивает голову, и я узнаю нашего оператора Максима: «Господи, я думал, Гога (так зовут его сына) сошел с ума. Шептал мне: "Папа, там Екатерина Вторая"».

 
0 Не нравится 2 Нравится 03.04.2017 Теги: Марина Александрова

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