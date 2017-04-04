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Леонид Ярмольник: «Иногда вранье разрушает семьи»

Актер Леонид Ярмольник на церемонии вручения премии «Ника», Москва, 28 марта 2017.

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Леонид Ярмольник: «Иногда вранье разрушает семьи»
Фото: GlobalLookPress

Недавно в Москве в 30-й раз вручили премию «Ника». Леонид Ярмольник прочел со сцены стихотворный фельетон поэта Дмитрия Быкова.

Браку Леонида и Оксаны Ярмольник уже более тридцати лет. У них есть взрослая дочь и внук. Недавно в ходе телешоу Юлия Меньшова спросила актера о том, как он относится к изменам. Леонид сначала извинился за то, что, возможно, его ответ будет несколько вульгарным. 

— Все случайности можно простить, — начал рассуждать Ярмольник, которому сейчас 63 года. — Это, с одной стороны, случайность, а с другой — проверки. Не семьи — себя. Самолюбие, возможность почувствовать, что ты кому-то еще нравишься, кому-то еще нужен… Если это влечет за собой какие-то отношения человеческие, помимо буквально измены, то, конечно, это другая история. Вот тогда из-за этого можно страдать, не спать и делать какие-то выводы. 

По словам звезды, говоря об измене, важно прежде всего разобраться, что произошло на самом деле. Иногда знакомые пары что-то придумывают, сплетничают. 

Людям плохо спится из-за того, что ты счастлив.

— Мне это очень хорошо знакомо, когда людям плохо спится из-за того, что ты счастлив, — признался актер. — И таких случаев очень много. И иногда такое вранье разрушает семьи. 

Ярмольник полагает, что случайное приключение вполне можно простить, в отличие от отношений на стороне:

— Если это любая случайность, «залет», и на утро ты сам себя казнишь больше, чем любая «инстанция», то это простительно. Я так думаю.

На этом он попросил телеведущую закрыть тему: 

— Мы сейчас заберемся в светскую хронику, которую я ненавижу… Когда начинают разбирать личную жизнь моих друзей, кто с кем развелся… Я никогда не берусь их судить.

 
0 Не нравится 0 Нравится 04.04.2017 Теги: Леонид Ярмольник

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