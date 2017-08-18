Мария Кожевникова: «С младшим мы пока не определились»

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На днях в салоне «Кенгуру» на Рублевском шоссе состоялась вечеринка в честь запуска лимитированной серии колясок Silver Cross Expedition. На мероприятии побывала Мария Бутырская.

В июле 32-летняя звезда стала мамой в третий раз. Теперь у Кожевниковой и ее мужа, бизнесмена Евгения Васильева, трое сыновей. Маленькому Ване сейчас три года, Максиму два. А у малыша, появившегося на свет 20 июля 2017, имени пока нет.

Имя Максиму я выбирала благодаря знакам.

— Старшего сына мы назвали Иваном, поскольку он родился в день крестин, — рассказала Мария в ходе программы «Смак» с Иваном Ургантом. — А имя Максиму я выбирала благодаря знакам. Сын родился весом 4 килограмма 600 грамм. Нянечка мне сказала, что я уже неделю держу максимальный показатель веса. А после малыша принесли ко мне в шапочке с именем Максим. А вот с младшим мы пока не определились.