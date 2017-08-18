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Мария Кожевникова: «С младшим мы пока не определились»

Актриса Мария Кожевникова на промо-мероприятии, Москва, 16 августа 2017.

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Мария Кожевникова: «С младшим мы пока не определились»
Фото: Пресс-служба

На днях в салоне «Кенгуру» на Рублевском шоссе состоялась вечеринка в честь запуска лимитированной серии колясок Silver Cross Expedition. На мероприятии побывала Мария Бутырская. 

В июле 32-летняя звезда стала мамой в третий раз. Теперь у Кожевниковой и ее мужа, бизнесмена Евгения Васильева, трое сыновей. Маленькому Ване сейчас три года, Максиму два. А у малыша, появившегося на свет 20 июля 2017, имени пока нет.

Имя Максиму я выбирала благодаря знакам.

— Старшего сына мы назвали Иваном, поскольку он родился в день крестин, — рассказала Мария в ходе программы «Смак» с Иваном Ургантом. — А имя Максиму я выбирала благодаря знакам. Сын родился весом 4 килограмма 600 грамм. Нянечка мне сказала, что я уже неделю держу максимальный показатель веса. А после малыша принесли ко мне в шапочке с именем Максим. А вот с младшим мы пока не определились.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 18.08.2017 Теги: Мария Кожевникова

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