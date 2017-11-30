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Анжелика Агурбаш: «Я исключение из правил»

Певица Анжелика Агурбаш с сыном на церемонии Super Мама Года, Москва, 26 ноября 2017.

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Анжелика Агурбаш: «Я исключение из правил»
Фото: GlobalLookPress

Церемония вручения премии Super Мама Года прошла в концертном зале в Барвиха Luxury Village. Мероприятие было приурочено ко Дню матери. Анжелика Агурбаш появилась на вечере с 13-летним сыном Анастасом и получила премию в номинации «Муз-мама».

Время будто не властно над Анжеликой. 47-летняя мать троих детей выглядит юной и свежей. Многие считают, что все дело в пластических операциях. Недавно Агурбаш прокомментировала эти слухи в эфире шоу «Звезды сошлись». 

Торжественно заявляю, что у меня нет ни одной пластической операции.

— Так получается, что, судя по социальным сетям, больше всего пластических операций в этой стране у меня, — со смехом сказала Анжелика. — На самом деле я торжественно заявляю, что у меня нет ни одной пластической операции. Мало того, у меня нет ни одного филлера, диспорта и ботокса. И я при этом чувствую себя очень хорошо. Слава богу, у меня никогда не было никаких проблем. Четыре года назад мне сделали единственный укол ботокса — я была просто в ужасе. Мне это все не подходит! Я исключение из правил...

 
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0 Не нравится 0 Нравится 30.11.2017 Теги: анжелика агурбаш

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