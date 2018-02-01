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Марго Робби: «Чувствуем себя очень взрослыми»

Актриса Марго Робби (Margot Robbie) на гала-вечере G'Day USA, Лос-Анджелес, США, 27 января 2018.

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Марго Робби: «Чувствуем себя очень взрослыми»
Фото: GlobalLookPress
В Лос-Анджелесе при поддержке Австралийской академии кинематографа и телевидения состоялся гала-вечер G'Day USA. Это мероприятие, которое регулярно проводится в честь успешных австралийских актеров. Звездой вечера стала актриса Марго Робби. Знаменитая красавица появилась на красной ковровой дорожке в платье австралийского бренда Zimmermann.
 
Звезда фильмов «Волк с Уолл-стрит» и «Отряд самоубийц» — уже год как замужняя женщина. Она вышла за ассистента режиссера Тома Экерли (Tom Ackerley) в декабре 2016 года. Недавно в интервью для издания Us Weekly звезда рассказала о том, как она познакомилась с будущим супругом.
 

Я и сейчас делю быт все с тем же соседом, и это потрясающе.

 
— Мой муж и я были соседями по комнате (предположительно на съемках фильма «Французская сюита» — прим. ред.) даже еще до того, как начали встречаться, — сказала Марго, которой сейчас 27 лет. — Так что я и сейчас делю быт все с тем же соседом, и это потрясающе. Раньше мы жили вместе со множеством других людей, а теперь мы живем только вдвоем и чувствуем себя очень взрослыми. 
 
 
 
 
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0 Не нравится 1 Нравится 01.02.2018 Теги: Марго Робби

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