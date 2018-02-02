Донал Глисон: «Зеленый экран давно уже устарел»

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В Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма «Прощай, Кристофер Робин», звездными гостями которой стали сыгравшие в картине главные роли Марго Робби (Margot Robbie) и Донал Глисон.

У Глисона были роли в фильмах «Гарри Поттер и дары смерти», «Анна Каренина», но по-настоящему знаменитым он стал только недавно, сыграв генерала Хакса в фильме «Звёздные войны: Последние джедаи». В интервью для журнала Elle Girl актер рассказал о том, как выглядит студия Pinewood Studios, где снимали многие фильмы о Джеймсе Бонде, в частности. Съемки «Звёздные войны: Последние джедаи» также проходили в залах Pinewood Studios.

Мог я вообразить в детстве, что окажусь здесь?

— Заглянул на пару съемочных площадок, — делился впечатлениями 34-летний Донал. — Я думал, что это, ну, знаете, такой зеленый экран на заднем фоне. А оказалось, что я просто бывал не на тех съемках, и просто зеленый экран давно уже устарел. Сейчас съемочная площадка – это многоярусная конструкция, которая окружена огромным зеленым экраном без конца и края. Хотя меня это немного расстроило. Знаете, как это бывает в детстве? Когда ты ребенок, ты очень хочешь, чтобы на съемочной площадке все было так, как в фильме. Тем не менее, находиться там и трогать все руками, было для меня огромной радостью. Мог я вообразить в детстве, что окажусь здесь? Я знаю, что мне нереально повезло оказаться на этих съемках, я действительно бесконечно рад этому.