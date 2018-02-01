Джиджи Хадид: «Люблю этого мужчину больше, чем могу описать»

Фото: GlobalLookPress

Папарацци заметили Джиджи Хадид в аэропорту Токио. Знаменитая модель завершила дела в стране восходящего солнца и отправлялась домой, в США.

В январе бойфренду Джиджи, певцу Зейну Малику (Zain Malik), исполнилось 25 лет. Модель тепло поздравила его, опубликовав в своем Instagram фотографию, на которой они запечатлены вместе.

Горда быть рядом с тобой.

— Люблю этого мужчину больше, чем когда-либо смогу описать словами и вдохновлена его стремлением быть лучше и делать все лучше каждый день, — написала 22-летняя Хадид. — Поздравляю с твоим новым годом, мой Зейн, счастливого-счастливого дня рождения! Горда быть рядом с тобой.

Звезда встречается с бывшим участником группы One Direction Зейном Маликом с ноября 2015 года. Джиджи делает комплименты своему парню почти в каждом интервью. В частности, в интервью для Vogue модель сказала «Он может делать с собой все, например, миллион раз изменить цвет волос. И все равно будет выглядеть при этом потрясающе».