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Джиджи Хадид: «Люблю этого мужчину больше, чем могу описать»

Модель Джиджи Хидид (Gigi Hadid) в аэропорту Токио, Япония, 27 января 2018.

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Джиджи Хадид: «Люблю этого мужчину больше, чем могу описать»
Фото: GlobalLookPress

Папарацци заметили Джиджи Хадид в аэропорту Токио. Знаменитая модель завершила дела в стране восходящего солнца и отправлялась домой, в США.

В январе бойфренду Джиджи, певцу Зейну Малику (Zain Malik), исполнилось 25 лет. Модель тепло поздравила его, опубликовав в своем Instagram фотографию, на которой они запечатлены вместе. 

Горда быть рядом с тобой. 

— Люблю этого мужчину больше, чем когда-либо смогу описать словами и вдохновлена его стремлением быть лучше и делать все лучше каждый день, — написала 22-летняя Хадид. — Поздравляю с твоим новым годом, мой Зейн, счастливого-счастливого дня рождения! Горда быть рядом с тобой. 

Звезда встречается с бывшим участником группы One Direction Зейном Маликом с ноября 2015 года. Джиджи делает комплименты своему парню почти в каждом интервью. В частности, в интервью для Vogue модель сказала «Он может делать с собой все, например, миллион раз изменить цвет волос. И все равно будет выглядеть при этом потрясающе».

 

 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 01.02.2018 Теги: Джиджи Хадид

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