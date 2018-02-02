Малин Акерман: «Небрежные укладки лучше всего»

Фото: GlobalLookPress

На премьеру фильма «Прощай, Кристофер Робин» Малин Акерман пришла с четырехлетним сыном Себастьяном (Sebastian). Картина повествует о взаимоотношениях между писателем А. А. Милном и его сыном Кристофером Робином, чьи игрушки вдохновили писателя на создание повестей о Винни-Пухе.

Недавно в интервью журналу Us Weekly Малин рассказала о том, как она поддерживает красоту. В свои 39 лет звезда фильмов «Хранители», «Счастливы вместе» и «Рок на века» выглядит превосходно. По словам Акерман, для нее важно всегда иметь с собой бальзам для губ.

— Без увлажнителя для губ не выхожу из дома. Покупаю эти вещи везде, куда приезжаю, — сказала актриса.

Также звезда призналась, что ее не устраивает, как волосы выглядят сразу после мытья.

В первый день они пушистые, особенно зимой, и статичные.

— Мне нравится, как волосы выглядят на второй день после мытья, — раскрыла Малин секрет идеальной укладки. — Думаю, это оптимально. В первый день они пушистые, особенно зимой, и статичные. На второй день волосы становятся превосходными. Мне нравятся спутанные локоны и этот сексуальный небрежный вид, как будто ты только что встала с постели.