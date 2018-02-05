Памела Андерсон: «Могу позволить себе все, что хочется»
Актриса Памела Андерсон (Pamela Anderson) на модном шоу, Кельн, Германия, 29 января 2018.
Памела Андерсон появилась на шоу «Шоколад и мода» в Кёльне в компании иллюзиониста Ханса Клока (Hans Klok). Позже актриса приняла участие в его представлении: помогла выполнить несколько эффектных трюков.
50-летняя «спасательница Малибу» говорит, что, с одной стороны, ей сложно думать о себе как о пожилой женщине, а с другой стороны, теперь она наконец-то счастлива.
Все действительно хорошо.
— Мне тяжело думать о себе в этом возрасте, — говорит Памела. — Но именно сейчас я могу позволить себе делать все, что мне хочется. Я переехала на юг Франции, 99 процентов жизни я посвящаю себе, мои сыновья выросли, и они прекрасны, талантливы, здоровы и амбициозны. Все действительно хорошо.
Уже около года звезда встречается с 32-летним футболистом Адилем Рами (Adil Rami), ради которого она и переехала в Марсель.
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05.02.18 08:53