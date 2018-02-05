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Памела Андерсон: «Могу позволить себе все, что хочется»

Актриса Памела Андерсон (Pamela Anderson) на модном шоу, Кельн, Германия, 29 января 2018.

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Памела Андерсон: «Могу позволить себе все, что хочется»
Фото: GlobalLookPress

Памела Андерсон появилась на шоу «Шоколад и мода» в Кёльне в компании иллюзиониста Ханса Клока (Hans Klok). Позже актриса приняла участие в его представлении: помогла выполнить несколько эффектных трюков.

50-летняя «спасательница Малибу» говорит, что, с одной стороны, ей сложно думать о себе как о пожилой женщине, а с другой стороны, теперь она наконец-то счастлива.

Все действительно хорошо.

Мне тяжело думать о себе в этом возрасте, говорит Памела. Но именно сейчас я могу позволить себе делать все, что мне хочется. Я переехала на юг Франции, 99 процентов жизни я посвящаю себе, мои сыновья выросли, и они прекрасны, талантливы, здоровы и амбициозны. Все действительно хорошо. 

Уже около года звезда встречается с 32-летним футболистом Адилем Рами (Adil Rami), ради которого она и переехала в Марсель. 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 05.02.2018 Теги: Памела Андерсон

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Обсуждение 1  

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