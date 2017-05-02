Любовь Толкалина: «Романа с Гребенщиковым нет»
Актриса Любовь Толкалина на открытии магазина, Москва, 22 апреля 2017.
Недавно портал Life.ru опубликовал фотографии, на которых видно, как Толкалина прогуливается по Мурому под руку с певцом Борисом Гребенщиковым. Они провели ночь в номере-люкс местного отеля и вели себя как влюбленная пара. Актриса поспешила заявить, что между ней и Гребенщиковым ничего нет.
Я с детства слушала «Аквариум».
— Странные какие сведения и интерпретации. Мы знакомы больше 8 лет, и я с детства слушала «Аквариум». Информация о романе... Просто чья-то недалекая интерпретация, — сказала звезда, которой сейчас 39 лет, в интервью журналу Hello!.
Кстати, бывший супруг Елены, Егор Кончаловский своих новых отношений не скрывает. Недавно режиссер, которому сейчас 51 год, снова стал отцом. Его избранницу зовут Мария, она юрист.