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Любовь Толкалина: «Романа с Гребенщиковым нет»

Актриса Любовь Толкалина на открытии магазина, Москва, 22 апреля 2017.

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Любовь Толкалина: «Романа с Гребенщиковым нет»
Фото: Пресс-служба
В Москве открылся фирменный корнер марки Laurel. Помимо Любови Толкалиной на мероприятии побывали Ольга Кабо, Анастасия Гребенкина, Ирина Безрукова, Екатерина Вуличенко, Дарья Повереннова и другие.

Недавно портал Life.ru опубликовал фотографии, на которых видно, как Толкалина прогуливается по Мурому под руку с певцом Борисом Гребенщиковым. Они провели ночь в номере-люкс местного отеля и вели себя как влюбленная пара. Актриса поспешила заявить, что между ней и Гребенщиковым ничего нет. 

Я с детства слушала «Аквариум».

— Странные какие сведения и интерпретации. Мы знакомы больше 8 лет, и я с детства слушала «Аквариум». Информация о романе... Просто чья-то недалекая интерпретация, — сказала звезда, которой сейчас 39 лет, в интервью журналу Hello!.

Кстати, бывший супруг Елены, Егор Кончаловский своих новых отношений не скрывает. Недавно режиссер, которому сейчас 51 год, снова стал отцом. Его избранницу зовут Мария, она юрист.  

 
0 Не нравится 0 Нравится 02.05.2017 Теги: Любовь Толкалина

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