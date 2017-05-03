Алена Апина: «Что случилось с людьми — злоба, зависть?»

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Алена Апина презентовала свой новый клип под названием «Девушка Бонда» в кинотеатре «Люмьер-Холл» на днях. Видео получилось весьма откровенным.

В последнее время Апина то и дело эпатирует поклонников. Несколько месяцев назад она выпустила клип на песню «Близость», в котором предстала в сексуальном нижнем белье. На звезду, которой сейчас 52 года, обрушился шквал негативных отзывов.

Поняла, я на верном пути.

— Мне после выхода клипа задают вопрос: «Как вы отреагировали на критику?» На который я уже заготовила ответ: «Критики никакой не было, — рассуждала Алена в интервью журналу «Собеседник». — Критика — это обоснованные и здравомыслящие аргументы, которые помогают что-то корректировать, исправлять и идти дальше. А это было другое!» Не знаю, что случилось с некоторыми людьми — злоба, зависть? Для меня это полная неожиданность. Конечно, я могла после злых и негативных оценок залечь на дно, а потом снова петь веселые милые песенки в стиле 90-х. Но я поступила иначе, потому что поняла, я на верном пути. На данный момент я делаю только то, что хочу, не оглядываясь ни на рынок, ни на чьи-то отрицательные эмоции.