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Алена Апина: «Что случилось с людьми — злоба, зависть?»

Певица Алена Апина на презентации нового клипа «Девушка Бонда», Москва, 26 апреля 2017.

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Алена Апина: «Что случилось с людьми — злоба, зависть?»
Фото: GlobalLookPress
Алена Апина презентовала свой новый клип под названием «Девушка Бонда» в кинотеатре «Люмьер-Холл» на днях. Видео получилось весьма откровенным.
 
В последнее время Апина то и дело эпатирует поклонников. Несколько месяцев назад она выпустила клип на песню «Близость», в котором предстала в сексуальном нижнем белье. На звезду, которой сейчас 52 года, обрушился шквал негативных отзывов.
 

Поняла, я на верном пути.

— Мне после выхода клипа задают вопрос: «Как вы отреагировали на критику?» На который я уже заготовила ответ: «Критики никакой не было, — рассуждала Алена в интервью журналу «Собеседник». — Критика — это обоснованные и здравомыслящие аргументы, которые помогают что-то корректировать, исправлять и идти дальше. А это было другое!» Не знаю, что случилось с некоторыми людьми — злоба, зависть? Для меня это полная неожиданность. Конечно, я могла после злых и негативных оценок залечь на дно, а потом снова петь веселые милые песенки в стиле 90-х. Но я поступила иначе, потому что поняла, я на верном пути. На данный момент я делаю только то, что хочу, не оглядываясь ни на рынок, ни на чьи-то отрицательные эмоции.
 
 
1 Не нравится 2 Нравится 03.05.2017 Теги: Алена Апина

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