Лили Коллинз: «У меня прекратились месячные на два года»

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На днях папарацци застали Лили Коллинз, когда она направлялась к телестанции AOL Build, чтобы принять участие в телешоу. Недавно актриса закончила сниматься в фильме «До костей», рассказывающем об анорексии, и теперь помогает продвигать картину.

Когда-то Лили страдала от анорексии. У нее остановились месячные на два года и выпадали волосы, настолько она была истощенной. По словам Коллинз, проблемы у нее начались после развода родителей: расставание музыканта Фила Коллинза (Phil Collins) и светской львицы Джилл Тэйвелман (Jill Tavelman) было довольно скандальным.

Я была в ужасе и потеряла шанс иметь детей.

— У меня прекратились месячные на два года, — призналась 28-летняя актриса в интервью для Daily Mail. — Я потеряла контроль над жизнью. Я была в ужасе и потеряла шанс иметь детей.

На ее состояние тогда влияли отношения с отцом:

— Между нами была ужасная разобщенность, и она росла. Многие из моих психологических проблем начались из-за сложностей в отношениях с отцом.