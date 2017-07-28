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Королева Сильвия: «Иногда чувствуешь, что ты не совсем одна»

Король Швеции Карл Густав и королева Сильвия на открытии фестиваля, Германия, 25 июля 2017.

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Королева Сильвия: «Иногда чувствуешь, что ты не совсем одна»
Фото: GlobalLookPress
 

Ежегодный Байрёйтский фестиваль стартовал в немецком Байрёйте. В день открытия исполнялись работы Рихарда Вагнера (Richard Wagner). Открытие посетили король Швеции Карл Густав (Carl Gustaf) и королева Сильвия (Silvia).

Недавно королева Сильвия в интервью шведскому телевидению призналась, что верит, что в дворце Дроттнингхольм, где живет королевская семья, обитают привидения. «Все они очень дружелюбны», - добавила 73-летняя королева.

Я не пугаюсь.

— Иногда чувствуешь, что ты не совсем одна, — сказала Сильвия. — Это очень будоражит, но я не пугаюсь.

Королева называет призраков «маленькими друзьями». 

Дворец Дроттнингхольм был построен на острове неподалеку от Стокгольма еще в XVI веке. Впоследствии он сгорел и был отстроен заново. Десятилетиями здание пустовало, его не реставрировали. Так что у привидений была масса времени, чтобы облюбовать себе комнаты. Дроттнингхольм вновь стал официальной резиденцией шведских монархов только в 1981 году.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 28.07.2017 Теги: Королева Сильвия

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