Королева Сильвия: «Иногда чувствуешь, что ты не совсем одна»
Король Швеции Карл Густав и королева Сильвия на открытии фестиваля, Германия, 25 июля 2017.
Ежегодный Байрёйтский фестиваль стартовал в немецком Байрёйте. В день открытия исполнялись работы Рихарда Вагнера (Richard Wagner). Открытие посетили король Швеции Карл Густав (Carl Gustaf) и королева Сильвия (Silvia).
Недавно королева Сильвия в интервью шведскому телевидению призналась, что верит, что в дворце Дроттнингхольм, где живет королевская семья, обитают привидения. «Все они очень дружелюбны», - добавила 73-летняя королева.
Я не пугаюсь.
— Иногда чувствуешь, что ты не совсем одна, — сказала Сильвия. — Это очень будоражит, но я не пугаюсь.
Королева называет призраков «маленькими друзьями».
Дворец Дроттнингхольм был построен на острове неподалеку от Стокгольма еще в XVI веке. Впоследствии он сгорел и был отстроен заново. Десятилетиями здание пустовало, его не реставрировали. Так что у привидений была масса времени, чтобы облюбовать себе комнаты. Дроттнингхольм вновь стал официальной резиденцией шведских монархов только в 1981 году.
Предыдущие фото
Обсуждение 1
-
Marana VilniusВообще-то, Байройт, через О, а не через Ё
31.07.17 16:15