Королева Сильвия: «Иногда чувствуешь, что ты не совсем одна»

Фото: GlobalLookPress

Ежегодный Байрёйтский фестиваль стартовал в немецком Байрёйте. В день открытия исполнялись работы Рихарда Вагнера (Richard Wagner). Открытие посетили король Швеции Карл Густав (Carl Gustaf) и королева Сильвия (Silvia).

Недавно королева Сильвия в интервью шведскому телевидению призналась, что верит, что в дворце Дроттнингхольм, где живет королевская семья, обитают привидения. «Все они очень дружелюбны», - добавила 73-летняя королева.

Я не пугаюсь.

— Иногда чувствуешь, что ты не совсем одна, — сказала Сильвия. — Это очень будоражит, но я не пугаюсь.

Королева называет призраков «маленькими друзьями».

Дворец Дроттнингхольм был построен на острове неподалеку от Стокгольма еще в XVI веке. Впоследствии он сгорел и был отстроен заново. Десятилетиями здание пустовало, его не реставрировали. Так что у привидений была масса времени, чтобы облюбовать себе комнаты. Дроттнингхольм вновь стал официальной резиденцией шведских монархов только в 1981 году.