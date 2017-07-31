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Клэр Дэйнс: «Нам не приходится конфликтовать»

Клэр Дэйнс (Claire Danes) на показе фильма «Приключения медведя Бригсби», Нью-Йорк, США, 26 июля 2017.

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Клэр Дэйнс: «Нам не приходится конфликтовать»
Фото: GlobalLookPress
 

«Приключения медведя Бригсби» комедийная драма о мальчике, который любил детскую телепередачу «Приключения медведя Бригсби». Клэр сыграла одну из главных ролей в этой картине. 

Недавно в интервью для журнала Glamour Клэр призналась, что очень счастлива со своим мужем Хью Дэнси (Hugh Dancy). 

Не приходится конфликтовать, чтобы сохранить остроту чувств.

— Каждый год мы переосмысливаем наши отношения, потому что меняются обстоятельства, — сказала 38-летняя актриса. — Кто мы друг для друга теперь, когда поженились? А теперь, когда у нас есть ребенок? Нам не приходится конфликтовать, чтобы сохранить остроту чувств. Сама жизнь не дает нашему браку застыть.

По словам Дэйнс, они с супругом так хорошо подходят друг другу, что работать над отношениями не приходится. 

— Я по своей природе трудяга, и в предыдущих романах слишком серьезно воспринимала аксиому «отношения — это работа», — говорит Клэр. — Я слишком долго оставалась с людьми, с которыми нужно было расстаться. Иногда просто необходимо признать, что ничего не выходит,— и уйти. 

Напомним, что Клэр и Хью поженились в 2009 году. У супругов есть восьмилетний сын Сайрус (Cyrus). 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 31.07.2017 Теги: Клэр Дэйнс

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