Клэр Дэйнс: «Нам не приходится конфликтовать»

Фото: GlobalLookPress

«Приключения медведя Бригсби» — комедийная драма о мальчике, который любил детскую телепередачу «Приключения медведя Бригсби». Клэр сыграла одну из главных ролей в этой картине.

Недавно в интервью для журнала Glamour Клэр призналась, что очень счастлива со своим мужем Хью Дэнси (Hugh Dancy).

Не приходится конфликтовать, чтобы сохранить остроту чувств.

— Каждый год мы переосмысливаем наши отношения, потому что меняются обстоятельства, — сказала 38-летняя актриса. — Кто мы друг для друга теперь, когда поженились? А теперь, когда у нас есть ребенок? Нам не приходится конфликтовать, чтобы сохранить остроту чувств. Сама жизнь не дает нашему браку застыть.

По словам Дэйнс, они с супругом так хорошо подходят друг другу, что работать над отношениями не приходится.

— Я по своей природе трудяга, и в предыдущих романах слишком серьезно воспринимала аксиому «отношения — это работа», — говорит Клэр. — Я слишком долго оставалась с людьми, с которыми нужно было расстаться. Иногда просто необходимо признать, что ничего не выходит,— и уйти.

Напомним, что Клэр и Хью поженились в 2009 году. У супругов есть восьмилетний сын Сайрус (Cyrus).