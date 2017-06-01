Елена Летучая: «Я говорила: если что, в Австралию поеду»
Телеведущая Елена Летучая на церемонии вручения премии Topical Style Awards, Москва, 24 мая 2017.
На днях журнал Оксаны Федоровой Moda topical вручил награды самым стильным звездам. Елена Летучая получила титул «Эталон стиля».
Ведущая телепередачи «Ревизорро» сыграла свадьбу с бизнесменом Юрием Анашенковым в августе прошлого года. По словам звезды, ее раньше часто «доставали» вопросами о замужестве.
Есть же такие страны, где превалирует мужское население.
— У нас ведь считается, что, если после 35 осталась незамужней, — это неспроста, — сказала 38-летняя Летучая в интервью журналу «7 Дней». — Возникают вопросы: какая-то она бракованная, что ли? А я все время говорю: каждому — свое. Знаете, я даже смеялась: ну, если не выйду замуж до сорока, поеду за границу, там я буду самый сок и обязательно встречу свою судьбу. Есть же такие страны, где превалирует мужское население. Это у нас в России девушек много и они все красивые, хорошие, умные, но мужчин на всех не хватает. А в Австралии, например, все наоборот. И я говорила: если что, в Австралию поеду. Все время смеялась и по этому поводу никогда не комплексовала. Знала: когда встречу своего человека, сразу это пойму.