Елена Летучая: «Я говорила: если что, в Австралию поеду»

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На днях журнал Оксаны Федоровой Moda topical вручил награды самым стильным звездам. Елена Летучая получила титул «Эталон стиля».

Ведущая телепередачи «Ревизорро» сыграла свадьбу с бизнесменом Юрием Анашенковым в августе прошлого года. По словам звезды, ее раньше часто «доставали» вопросами о замужестве.

Есть же такие страны, где превалирует мужское население.

— У нас ведь считается, что, если после 35 осталась незамужней, — это неспроста, — сказала 38-летняя Летучая в интервью журналу «7 Дней». — Возникают вопросы: какая-то она бракованная, что ли? А я все время говорю: каждому — свое. Знаете, я даже смеялась: ну, если не выйду замуж до сорока, поеду за границу, там я буду самый сок и обязательно встречу свою судьбу. Есть же такие страны, где превалирует мужское население. Это у нас в России девушек много и они все красивые, хорошие, умные, но мужчин на всех не хватает. А в Австралии, например, все наоборот. И я говорила: если что, в Австралию поеду. Все время смеялась и по этому поводу никогда не комплексовала. Знала: когда встречу своего человека, сразу это пойму.