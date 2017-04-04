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Сергей Безруков: «У нас замечательные отношения»

Актер Сергей Безруков на церемонии вручения премии Олега Табакова, Москва, 29 апреля 2017.

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Сергей Безруков: «У нас замечательные отношения»
Фото: GlobalLookPress

Когда-то Безруков был одним из лучших учеников Олега Табакова в школе-студии МХАТ. Теперь он получил одну из премий за вклад в работу «Московского театра под руководством Олега Табакова». 

Безруков чуть больше года женат на режиссере Анне Матисон. У пары растет дочь Маша. Обычно Сергей не говорит о личной жизни, но недавно в интервью на радио «Комсомольская правда» он признался, что счастлив с Анной: 

В семье надо отдыхать, а не руководить.

— Я счастлив, что у нас замечательные отношения, — сказал 43-летний актер. — Но то, о чем хотелось бы говорить вслух, — что я как актер нашел своего сценариста и режиссера. И я сейчас куда более осмотрительно отношусь к предложениям от других режиссеров. Я стал более ревниво, даже, могу сказать, предвзято смотреть на сценарии. Это ведь залог хорошего кино.

Корреспондент спросил, кто в их паре главный: актер Сергей или режиссер Анна.

— У нас патриархат, — немедленно откликнулась Матисон. 

— В семье надо отдыхать, а не руководить, — добавил Безруков. 

 
0 Не нравится 2 Нравится 04.04.2017 Теги: Сергей Безруков

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