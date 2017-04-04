Сергей Безруков: «У нас замечательные отношения»

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Когда-то Безруков был одним из лучших учеников Олега Табакова в школе-студии МХАТ. Теперь он получил одну из премий за вклад в работу «Московского театра под руководством Олега Табакова».

Безруков чуть больше года женат на режиссере Анне Матисон. У пары растет дочь Маша. Обычно Сергей не говорит о личной жизни, но недавно в интервью на радио «Комсомольская правда» он признался, что счастлив с Анной:

В семье надо отдыхать, а не руководить.

— Я счастлив, что у нас замечательные отношения, — сказал 43-летний актер. — Но то, о чем хотелось бы говорить вслух, — что я как актер нашел своего сценариста и режиссера. И я сейчас куда более осмотрительно отношусь к предложениям от других режиссеров. Я стал более ревниво, даже, могу сказать, предвзято смотреть на сценарии. Это ведь залог хорошего кино.

Корреспондент спросил, кто в их паре главный: актер Сергей или режиссер Анна.

— У нас патриархат, — немедленно откликнулась Матисон.

— В семье надо отдыхать, а не руководить, — добавил Безруков.