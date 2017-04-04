Сергей Безруков: «У нас замечательные отношения»
Актер Сергей Безруков на церемонии вручения премии Олега Табакова, Москва, 29 апреля 2017.
Когда-то Безруков был одним из лучших учеников Олега Табакова в школе-студии МХАТ. Теперь он получил одну из премий за вклад в работу «Московского театра под руководством Олега Табакова».
Безруков чуть больше года женат на режиссере Анне Матисон. У пары растет дочь Маша. Обычно Сергей не говорит о личной жизни, но недавно в интервью на радио «Комсомольская правда» он признался, что счастлив с Анной:
В семье надо отдыхать, а не руководить.
— Я счастлив, что у нас замечательные отношения, — сказал 43-летний актер. — Но то, о чем хотелось бы говорить вслух, — что я как актер нашел своего сценариста и режиссера. И я сейчас куда более осмотрительно отношусь к предложениям от других режиссеров. Я стал более ревниво, даже, могу сказать, предвзято смотреть на сценарии. Это ведь залог хорошего кино.
Корреспондент спросил, кто в их паре главный: актер Сергей или режиссер Анна.
— У нас патриархат, — немедленно откликнулась Матисон.
— В семье надо отдыхать, а не руководить, — добавил Безруков.